تسلا تعتزم شطب 10% من إجمالي الوظائف في كل أنحاء العالم

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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تعتزم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية شطب 10 % من قوتها العاملة في كل أنحاء العالم، أي ما يعادل 1400 موظف، وذلك حسبما ذكرت بوابة «إلكتريك» التكنولوجية، نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني داخلية من الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، إيلون ماسك.

وحسب بريد إلكتروني أوردته بوابة «إلكتريك»، كتب ماسك في الرسالة أنه كجزء من الجهود الرامية إلى تقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية «قمنا بمراجعة شاملة للهيكل التنظيمي واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10 % على مستوى العالم».

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد موظفي شركة تسلا كان بلغ أكثر من 140 ألف شخص في نهاية العام الماضي، وفقاً لتقريرها السنوي.

كانت تسلا فاجأت المحللين بالإعلان عن انخفاض في المبيعات في الربع الأول العام الجاري، حيث بلغ عدد السيارات المبيعة حوالي 387 ألف سيارة، بتراجع بنسبة 8 % مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن العملاء في الولايات المتحدة يقبلون على شراء سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي أو السيارات الهجين، أما في الصين فتواجه تسلا منافسة من الشركات المحلية هناك.

وتسببت الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر في حدوث مشاكل في التوريد لإنتاج مصنع تسلا الكبير في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين. كما تعرضت إمدادات الطاقة لهذا المصنع، وهو مصنع تسلا الوحيد حتى الآن في قارة أوروبا، للتخريب في وقت سابق من هذا العام.

من جانبها، ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية اليومية، أن مصنع جرونهايده سيتأثر بخفض الوظائف، حيث سيتم الاستغناء عن حوالي 3 آلاف عامل من القوة العاملة هناك البالغ عددها 12 ألفا و500 شخص، وذلك حسبما قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دخلية في تسلا.

ونقلت بوابة «إلكتريك» عن ماسك قوله في رسالة البريد الإلكتروني إن النمو السريع أدى إلى «تكرار الأدوار والوظائف في مجالات بعينها».

وكتب ماسك: «ليس هناك شيء أبغض إلي من هذا الأمر (شطب الوظائف)، لكن يجب القيام به. فهو سيمكننا أن نكون أخف قواماً ومبتكرين ومتعطشين للدورة التالية من مرحلة النمو».

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