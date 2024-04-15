النفط يتراجع بعد خفض السوق لعلاوة مخاطر التوترات الإقليمية

المصدر: بكين - (رويترز)

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انخفضت أسعار النفط في الأسواق الآسيوية، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب توترات المنطقة. وخلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو، 24 سنتاً، إلى 90.21 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 38 سنتاً، إلى 85.28 دولاراً للبرميل.

وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة، مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة واحداً في المئة، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وقال جورجي ليون النائب الأول لرئيس ريستاد إنرجي، إن الهجوم يمثل «تطوراً خطيراً وغير مسبوق في منطقة مضطربة بالفعل».

وقال محللون إن التأثيرات الأكثر أهمية والأطول أمداً على الأسعار الناجمة عن التصعيد، ستتطلب انقطاعاً ملموساً للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.

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