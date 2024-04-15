«بلاكستون» تقود تمويلاً بملياري دولار لـ«بارك بليس»

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قادت شركة «بلاكستون» حزمة تمويل بقيمة نحو ملياري دولار لمصلحة شركة «بارك بليس تكنولوجيز» لإعادة تمويل ديون الشركة، وتمويل سداد دفعة لأصحاب الأسهم الخاصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وشاركت شركة «بلو أول كابيتال» أيضاً في التمويل الجديد، الذي يتضمن قرضاً بنحو 1.7 مليار دولار، وتسهيلاً ائتمانياً متجدداً وقرضاً لأجل مؤجل السحب، بحسب الأشخاص المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن مناقشة الصفقة خاصة.

وتعد الصفقة انتصاراً لشركات الائتمان الخاصة أمام مقرضي «وول ستريت»، الذين أقنعوا مجموعة من المقترضين بمبادلة القروض التي تلقوها من المقرضين المباشرين بديون ميسورة التكلفة من المصارف. ومن بين الصفقات التي حصل عليها المقرضون المباشرون من المصارف، حزمة قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لمصلحة شركة «سنترال سكوير تكنولوجيز».

وقالت شركة «بارك بليس»، ومقرها في كليفلاند بولاية أوهايو، إنها ستستخدم عائدات الصفقة الجديدة لإعادة تمويل قرض امتياز أول بقيمة 845 مليون دولار قدمته المصارف في البداية، وتم تجميعه مع مستثمرين من المؤسسات، إضافة إلى قرض امتياز ثانٍ بقيمة 230 مليون دولار من القطاع الخاص.

وقال المطلعون إن الجهتين المالكتين للأسهم الخاصة بالشركة، وهما «تشارلز بنك كابيتال بارتنرز» و«جي تي سي آر»، ستحصلان أيضاً على توزيعات أرباح.

ورفض ممثلو «بلاكستون»، و«بلو أول»، و«جي تي سي آر» التعليق على الأمر، بينما لم يرد ممثلو «تشارلز بنك» و«بارك بليس» على طلبات للتعليق. وكان موقع «ليفين إنسايتس» أول من نشر أنباءً في شأن الصفقة.

واستحوذت شركة الأسهم الخاصة «جي تي سي آر»، ومقرها في شيكاغو، على شركة «بارك بليس» في سنة 2015، ثم باعت لاحقاً حصة في الشركة إلى «تشارلز بنك» في بوسطن.

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