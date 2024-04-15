دلائل متزايدة على اتخاذ الإسترليني مساراً تصاعدياً

المصدر: بيتر كينسيلا

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الكاتب هو الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في Union Bancaire Privée

قد يكون الجنيه الإسترليني بدأ فترة من التحسن الجيد. ربما يبدو هذا بمثابة بيان مثير للجدل بعد سنوات عدة من حالة الركود منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. رغم ذلك، هناك دلائل متزايدة على أن الجنيه الإسترليني من المقرر أن يبدأ في اتجاه تصاعدي.

أدى الانخفاض السريع في التضخم في المملكة المتحدة منذ ذروته في عام 2022، سواء الرئيسي أو الأساسي، إلى دفع أسعار الفائدة الحقيقية المعدلة حسب التضخم، إلى التحرك نحو المنطقة الإيجابية. وهذا عادة ما يكون داعماً للغاية لأي عملة وهو ميزة غير عادية للجنيه الإسترليني، والذي كان دائماً في السنوات الأخيرة يتمتع بمعدل فائدة حقيقي سلبي.

إن دورة خفض أسعار الفائدة الحذرة التي ينتهجها بنك إنجلترا، والتي يبدو حالياً أنها من المرجح وبشكل متزايد أن تبدأ في النصف الثاني من العام، لن تؤدي إلا إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية ببطء، وهذا يعني أن الجنيه الإسترليني سيتمتع بفترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية.

وهذا من شأنه أن يفيد الجنيه الإسترليني بشكل أكبر باعتبار التحسن الواسع النطاق في الظروف الاقتصادية الخارجية، والتي تميل إلى تعزيز العملات المرتبطة بشكل كبير بالنمو العالمي، مثل الجنيه الإسترليني. ومع احتمال أن تكون عائدات السندات الحكومية الأمريكية قد بلغت ذروتها ويتوقع أن تنكمش خلال الأشهر المقبلة، فإن فروق أسعار الفائدة الحساسة للدورة لمدة عامين يجب أن تتحرك لصالح الجنيه الإسترليني في النصف الثاني من العام - وبالتالي دعم مستويات أعلى للجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وسيفيد تخفيف التضخم أيضاً المستهلكين في المملكة المتحدة الذين يعانون ضغوطاً شديدة، بعد أن شهدوا أطول فترة من انخفاض مستويات المعيشة منذ حروب نابليون قبل قرنين من الزمن. وبسبب ضيق سوق العمل في المملكة المتحدة، فمن المرجح أن يظل متوسط نمو الأجور أعلى بكثير من مستويات التضخم خلال العامين المقبلين.

وهذا يعني أن بريطانيا تستعد لارتفاع كبير في الأجور الحقيقية (المعدلة حسب التضخم)، وهو أمر إيجابي بالنسبة للمستهلكين. ومن المفيد أن نرى أن مقاييس ثقة المستهلك في المملكة المتحدة زادت بشكل مطرد منذ سبتمبر 2022، بالتزامن مع ذروة قراءات التضخم في المملكة المتحدة. ولأن العديد من ميزانيات الأسر في المملكة المتحدة أصبحت الآن في حالة أفضل مما كانت عليه قبل عامين، فمن المرجح أن يتم استهلاك أي زيادة في الأجور الحقيقية، وبالتالي توفير المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي الإجمالي.

من المتوقع أن يشهد سوق الإسكان، الذي ظل يعاني من الركود على مدى السنوات الثلاث الماضية، تحرير الطلب المكبوت في الأرباع المقبلة، وهو أمر له تأثيرات مضاعفة وواسعة في أماكن أخرى من الاقتصاد المحلي.

كما يظهر عجز الحساب الجاري الدائم في المملكة المتحدة، عند نحو 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، علامات تحسن. وإلى جانب تعافي الميزان التجاري، فإن هذا يعني ضمناً أن ضغوط انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ضئيلة، إن وجدت. وسيحد هذا من أي انخفاض كبير للجنيه خلال الأشهر والأرباع المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تسفر الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، عن أغلبية كبيرة لحزب العمال في البرلمان المقبل. ويمكن أن يعطي هذا دفعة كبيرة للجنيه. ويميل المستثمرون إلى التقليل من أهمية موقف حزب العمال المؤيد لقطاع الأعمال، وهو ما يتضح من الحضور الواسع النطاق لقطاع الأعمال المحلي والخارجي في مؤتمر الحزب العام الماضي.

وكان لحزب العمال تقليدياً موقف أكثر إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي من المحافظين، وهذا يمكن أن يقطع شوطاً نحو تحسين اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تخلفت عن الاقتصادات الكبرى منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأي زيادة في الاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة ستكون موضع ترحيب، ولكن قد تطغى عليها تدفقات رأس المال الأجنبي الكبيرة نحو سوق الأسهم المحلية على المدى القصير.

استمر انتعاش الأسهم الدولية في الانتشار. ويتم تداول مؤشري FTSE 100 وFTSE 250 بتقييمات منخفضة نسبياً. لكن من غير المرجح أن يستمر هذا النموذج. ومع زيادة إنفاق المستهلكين في المملكة المتحدة في النصف الثاني من العام، يمكننا أن نتوقع زيادة في الأرباح من الشركات، وتدافع المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من واحدة من «جيوب القيمة» الأخيرة في الاقتصادات الكبرى.

خلاصة القول هي أن النجوم تدعم ارتفاع الجنيه الإسترليني خلال الأشهر المقبلة. وسواء كان من الممكن الحفاظ على هذا على المدى الطويل فهي مسألة مختلفة تماماً، وتتطلب تحسناً ملموساً في نمو الإنتاجية في المملكة المتحدة، وهو ما يبدو في هذه المرحلة أمراً صعباً.

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