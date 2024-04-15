«بتكوين» تستعيد عافيتها وتلامس 64.5 ألف دولار

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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استعادت بتكوين عافيتها بعد أكبر عملية بيع مفاجئة تشهدها منذ أكثر من عام، في إشارة مبكرة إلى تقلب وشيك في أسواق الأصول المالية مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات تصعيد عسكري في الشرق الأوسط.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.9 % لتصل إلى 64.4 ألف دولار خلال التداولات بعد أن قفزت بنسبة تصل إلى 8.3 % في وقت سابق. ارتفعت عملات معدنية أصغر مثل «بولكادوت» و«يونيسواب» بأكثر من 10 %.

واعتبر ديفيد لونت، رئيس قسم الأبحاث في شركة «فالكون إكس»، أن من المحتمل لجوء عدد أكبر من المعتاد من المستثمرين إلى العملات المشفرة لتحديد موقفهم بشأن السوق.

وعززت التوترات في المنطقة الملاذات الآمنة مثل السندات والدولار. وتظهر بيانات «كوين غلاس» أن نحو 1.5 مليار دولار من الرهانات الصعودية على العملات المشفرة عبر العقود الآجلة تم تصفيتها يومي الجمعة والسبت، وهي واحدة من أكبر عمليات التصفية خلال يومين في الأشهر الستة الماضية على الأقل.

وبحسب شركة «ابتكار» فإن الرافعة المالية طغت عليها الأحداث تماماً في الأيام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تدهور أسعار الأصول الرقمية بشكل كبير.

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