أستراليا تدرس تعديل نظامها الضريبي لتحفيز الإنتاج الأخضر

المصدر: سيدني - بلومبرغ

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أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أن بلاده قد تنظر في تعديل نظامها الضريبي لتحفيز قطاعات الصناعة الخضراء.

وقال تشالمرز خلال حديث أدلى به لبرنامج تلفزيوني على شبكة (ABC) الأحد: «نحن على استعداد للنظر في النظام الضريبي كواحد من ضمن مجموعة من الأدوات التي قد تكون مفيدة ونحن نواصل سعينا لتعزيز مستقبل صنع في أستراليا، ولنكون جزءاً لا غنى عنه في اقتصاد الحياد الصفري العالمي».

مضيفاً أن النظام الضريبي سيلعب دوراً، والاستثمار سيلعب دوراً أيضاً في تحفيز الاستثمار الخاص في أستراليا.

وستكون هذه السياسة إحدى ركائز ميزانية الشهر المقبل، بالإضافة إلى كونها سمة رئيسية لجدول أعمال حكومة ألبانيز في ولايتها الثانية، قبل الانتخابات المقررة بحلول منتصف عام 2025.

ويهدف البرنامج إلى نقل أستراليا لتكون على رأس سلسلة التوريد الخضراء للاستفادة بشكل أكبر من مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة.

وقال تشالمرز إن الحكومة تريد أيضاً تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي الذي يصب في مصالح البلاد الاقتصادية والأمنية، مرجحاً أن يتم الإعلان عن تغييرات مراجعة المجلس للاستثمار الأجنبي قبل ميزانية مايو.

وتُعد هذه الخطوة تراجعاً عن سياسة الحكومة الأسترالية التي استمرت لعقود والتي تمثلت في انسحابها من الجهود الرامية إلى تشكيل القطاع الخاص، وذلك عبر إلغاء التعريفات الجمركية والإعانات، وتوقيع اتفاقيات تجارية والتي كانت جزءاً من جهود عالمية لدفع الدول للتركيز على ما تتميز به.

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