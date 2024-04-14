هبوط حاد لأسعار العملات الرقمية

المصدر: نيويورك - وكالات

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هبطت أسعار العملات الرقمية أمس بشكل حاد، مع تراجع «بيتكوين». وأرجع خبراء أسباب تراجع العملات الرقمية، وعلى رأسها «بيتكوين»، إلى بيانات التضخم التي أثرت على التوقعات بتأجيل خفض الفائدة الأمريكية، ما يتسبب في استمرار حالة التقلبات التي تشهدها العملات منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي.

وتترقب «بيتكوين» حدثاً مهماً خلال الشهر الحالي، يحدث كل أربع سنوات تقريباً، وهو التنصيف الذي يخفض مكافأة تعدين «بيتكوين» إلى النصف، ما يقلل من العرض، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار حسب توقعات المحللين.

وعلى الرغم من أن ارتفاع معدل التضخم قد يكون له تأثير سلبي في «بيتكوين» بسبب تأجيل خفض الفائدة، إلا أنه قد يُنظر إليه أيضاً كعامل إيجابي، حيث تعتبر «بيتكوين» ملاذاً في ظل التضخم المرتفع.

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات أمس بنسبة 5.16 % إلى 67.358 ألف دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.32 تريليون دولار. كذلك هبط سعر عملة «إيثيريوم» 8.79 % إلى 3236 دولاراً. ونزل سعر عملة «بينانس كوين» 5.01 % إلى 584 دولاراً. وهبط سعر عملة «كاردانو» 14.48 %، ليبلغ 0.5052 دولار.

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