«سيلز فورس» تجري محادثات للاستحواذ على «إنفورماتيكا»

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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تقترب شركة «سيلز فورس» (Salesforce Inc)، أكبر منتج لبرامج علاقات العملاء، من إتمام صفقة استحواذ متقدمة على شركة «إنفورماتيكا» (Informatica Inc)، وفقاً لتقرير نشرته «صحيفة وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

ويقع مقر «إنفورماتيكا» في «ريدوود سيتي» بولاية كاليفورنيا، وكانت قيمتها السوقية نحو 11.4 مليار دولار عند الإغلاق يوم الجمعة في نيويورك. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 36 % هذا العام، لتصل إلى 38.48 دولار. في فبراير الماضي توقعت الشركة، التي تساعد العملاء في إدارة بياناتهم المخزنة في السحابة الإلكترونية، أن تزيد إيرادات السنة المالية بنحو 6 %، لتصل إلى 1.7 مليار دولار.

وقامت «سيلز فورس» بتقليص التكاليف، وتحسين الربحية خلال العام الماضي، بعد أن ضغط المستثمرون النشطاء على الشركة لتوفير إدارة أكثر صرامة. الآن، يتركز الاهتمام على نمو المبيعات، الذي تباطأ، بينما تقلل الشركات من إنفاقها على البرمجيات.

وفي الماضي، كان الرئيس التنفيذي لشركة «سيلز فورس»، مارك بينيوف، يقوم غالباً بالاستحواذ على الشركات لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن تكون «إنفورماتيكا» هي ثالث أو ربما ثاني أكبر صفقة استحواذ للشركة من بين 117 صفقة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

وكانت أكبر صفقة أجرتها «سيلز فورس» هي استحواذها على منصة الاتصالات التجارية «سلاك تكنولوجيز»، مقابل نحو 27 مليار دولار، وهي الصفقة التي تم إتمامها في عام 2021. وفي حال تمت صفقة «إنفورماتيكا»، فإن قيمتها قد تتجاوز صفقة «سيلز فورس» لشراء شركة «تابلو سوفتوير»، مقابل 14 مليار دولار، في عام 2019، وفقاً للبيانات.

وقال المتحدث باسم «سيلز فورس»، إن الشركة لا تعلق على «الشائعات والتكهنات». ولم يتم الوصول إلى مسؤولي شركة «إنفورماتيكا» على الفور للتعليق.

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