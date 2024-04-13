في إطار عقوبات إضافية.. الولايات المتحدة تحظر استيراد المعادن الروسية

المصدر: أ ف ب

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حظرت واشنطن، أمس، استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، في إطار عقوبات إضافية متخذة مع المملكة المتحدة وتهدف إلى خفض إيرادات موسكو.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: «هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة، ويحد من استخدام الألمنيوم والنحاس والنيكل ذات المنشأ الروسي في بورصات المعادن العالمية وفي تداول المشتقات خارج البورصة».

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