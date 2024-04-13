للمرة الأولى.. أوقية الذهب تتجاوز 2400 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجّلت أسعار الذهب رقماً قياسياً جديداً مدفوعة بالتوترات في المنطقة. وارتفع سعر الأونصة، أمس، متجاوزاً 2400 دولار للمرة الأولى، بنمو نسبته 1.2 %، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في «أكتيف تريدز»، إن هناك احتمالاً لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب وسط مشتريات البنوك المركزية ومع ارتفاع الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد الصراعات الجيوسياسية.

وأضاف إن الشكوك حول الاقتصاد الصيني تغذي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وهذا يؤدي أيضاً إلى تزايد المعنويات في السوق التي تميل للبحث عن أصول الملاذات الآمنة.وراقب المستثمرون البيانات التي أظهرت انكماش صادرات وواردات الصين في مارس، مما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في سعيهم لتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 29.13 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021. وصعد البلاتين 1.8 % إلى 997.51 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 1058 دولاراً.

وتعكس موجة النشاط هذه في سوق المعادن الثمينة اتجاها أوسع للمستثمرين يتجهون إلى أصول الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين العالمي، مما يشير إلى أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع في المستقبل المنظور.

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