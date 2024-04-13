1.2 تريليون دولار حجم سوق الرقائق العالمية 2029

المصدر: نيويورك - وكالات

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توقعت مؤسسة «موردور إنتليجنس» أن تنمو صناعة أشباه الموصلات من 720 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.21 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 10.86 %.

ويغذي هذا النمو المنافسة الشديدة بين اللاعبين الرئيسيين والاستثمار المستمر في البحث والتطوير، ونتيجة لذلك، يندفع البائعون باستمرار إلى الابتكار والحصول على ميزة تنافسية في السوق.

كما توقعت المؤسسة أن يرتفع الطلب في السوق على أجهزة أشباه الموصلات بسبب اعتماد الشركات على نطاق واسع للكهرباء والاستقلالية، وتقود السيارات الكهربائية الحركة نحو مستقبل مستدام؛ حيث تعمل الإلكترونيات وأشباه الموصلات كمكونات حاسمة، وتضع الحكومات في جميع أنحاء العالم أهدافاً طموحة لكهربة قطاعات النقل لديها؛ ما يدفع شركات صناعة السيارات الرائدة إلى القيام باستثمارات كبيرة في أبحاث وتطوير السيارات الكهربائية.

وتظهر أشباه الموصلات كوحدات المعالجة المركزية للمركبات الكهربائية، ما يمكنها من تقديم الأداء الأمثل، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة في السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على سوق أشباه الموصلات. وتحتاج صناعة أشباه الموصلات إلى المزيد من العمال المهرة، وبحلول 2030، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى أكثر من مليون عامل ماهر إضافي لتلبية طلب الصناعة.

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