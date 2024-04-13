«أمازون» تنتقد جهات تنظيم المنافسة بعد فشل الاستحواذ على «أي روبوت»

المصدر: سان خوسيه - د ب أ

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انتقد رئيس شركة أمازون آندي جاسي جهات تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار في بروكسل وواشنطن لإفشالها صفقة شراء أمازون لشركة «أي روبوت» الرائدة في مجال المكانس الكهربائية الروبوت.

وأشار جاسي، إلى أن «أي روبوت» تكافح لمواكبة المنافسة من قبل الشركات الصينية بعد إلغاء الصفقة. كما أثار المخاوف بشأن أمن البيانات حيث إن الروبوت المنظف الحديث يخلق مسحاً ثلاثي الأبعاد للمنزل.

وقال جاسي في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية: «حقاً، إن ما تقوله جهات تنظيم المنافسة في أمريكا هو أنها تثق في قيام الشركتين الصينيتين الكبريين بوضع خرائط لمنازل المستهلكين الأمريكيين من الداخل، أكثر من ثقتهم في أمازون».

وأوضح أن السؤال المهم الآن هو ما إذا كانت «أي روبوت» سوف تصمد على المدى البعيد.

وتريد أمازون تعزيز وجودها في مجال الأجهزة المنزلية الذكية بشراء «أي روبوت» الرائدة في هذا المجال.

غير أن المفوضية الأوروبية رأت خطراً يتمثل في احتمال أن تعرقل أمازون منافسي «أي روبوت» على منصة البيع الخاصة بها. ورفض جاسي هذه المخاوف يوم الخميس، وقال «بالطبع هذا ليس نموذجنا.. لأننا على الأقل نجني أموالاً من خلال بيع منتجات طرف ثالث بنفس قدر بيع منتجاتنا».

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