صندوق النقد: التضخم العالمي يتراجع بوتيرة أسرع

المصدر: واشنطن - رويترز

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قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن التضخم العالمي يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع ولكن لم تتم هزيمته بشكل كامل بعد.

وحثت جورجيفا، البنوك المركزية على تقييم قراراتها بعناية بشأن خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة.

وأضافت أن التضخم العام في الاقتصادات المتقدمة وصل إلى 2.3% في الربع الأخير من 2023، بانخفاض من 9.5% منذ 18 شهراً فقط، متوقعة استمرار الاتجاه المتراجع للتضخم في 2024. وأوضحت أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة للبدء في خفض أسعار الفائدة بالنصف الثاني من العام رغم أن الوتيرة والتوقيت سيختلفان من بنك لآخر.

وقالت إنه في المرحلة الأخيرة من مجابهة التضخم، ينبغي أن تحافظ البنوك المركزية على استقلاليتها، وحثت صانعي السياسة على مقاومة المناشدات بالخفض المبكر للفائدة عندما يلزم الأمر. وأوضحت أن الخفض السابق لأوانه لأسعار الفائدة قد يسفر عن مفاجآت جديدة للتضخم والتي قد تتطلب موجة أخرى من التشديد النقدي.

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