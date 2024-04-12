أمازون حائرة في متاجرها الفعلية

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أطلقت شركة أمازون، أول متجر لها على أرض الواقع منذ نحو عقد، بافتتاح مكتبة صغيرة في شمال مدينة سياتل. ومنذ ذلك الحين، استحوذت عملاق التجارة الإلكترونية على سلسلة متاجر هول فودز، وأنشأت متاجر أمازون جو، وأمازون فريش للبقالة، وأضافت عدداً قليلاً من المتاجر الأخرى التي تبيع الأدوات والملابس.

وفي العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي، إن شركة أمازون تتوسع بشكل كبير في المتاجر الفعلية، ومع ذلك، فإنها لا تزال تخضع للتجربة بكل تأكيد.

وتتعثر الآن إحدى تجارب الشركة الأكثر إثارة للانتباه، حيث يتم إزالة تقنية الدفع الذاتي «الخروج من المتجر»، التي تستخدم مقاطع الفيديو وأجهزة الاستشعار لتتبع العملاء وخصم الرسوم من حساباتهم تلقائياً في متاجر فريش.

في السابق، كانت أمازون تأمل في توسيع نطاق هذه التقنية، لكنها تنضم الآن إلى متاجر ستايل و4 ستارز وأول مكتبة في مدينة سياتل التي تتجاهلها أمازون جميعاً الآن.

وفي مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة، أصر جاسي مرة أخرى على أنه مسرور باتجاه الشركة نحو إنشاء متاجر فعلية. لكن من الممكن معرفة أين تكمن أولويات أمازون بالنظر إلى المساحات التي تستخدمها.

في السنوات الأربع الماضية، وسعت أمازون مساحة متاجرها الفعلية داخل أمريكا وخارجها من أقل من 21 ألف قدم مربع إلى نحو 24 ألف قدم مربع، بزيادة أقل من الخمس.

وخلال الفترة نفسها، زادت المساحة التي خصصتها لمراكز التنفيذ والبيانات، وهي مستودعات شاسعة مليئة بالسلع أو البنية التحتية للحوسبة، بأكثر من الضعف.

ولا تزال أمازون تضيف ميزات جديدة. على سبيل المثال تضع ماسحات ضوئية للدفع في متاجر هول فودز الأمريكية، وتخطط لتجديد متاجر فريش.

لكن التوسع بشكل عام تباطأ عام 2022، وكانت عمليات إغلاق المتاجر الفعلية لشركة أمازون كبيرة لدرجة أنها أدت إلى انخفاضات في قيمة الأصول تجاوزت مليار دولار.

ولا تزال الشركة في طور خفض التكاليف وتقليل عدد موظفيها لتتكيف مع مستويات الطلب ما بعد الوباء. وستشمل عمليات التسريح التي تم الإعلان عنها حديثاً في «أمازون ويب سيرفيسز»، موظفين من فريق التكنولوجيا في المتاجر الفعلية، ويمكن أن يكون عدد المتاجر الفعلية على قائمة التخفيضات المستقبلية.

المشكلة هي أن السمات التي تميز أمازون في التجارة الإلكترونية، تتضمن الأسعار المنخفضة، ومجموعة المنتجات الواسعة، وهذا لا ينطبق على المتاجر الفعلية للشركة، فمحلات هول فودز، هي سلسلة متاجر راقية في الولايات المتحدة ولها أسعار تتناسب مع عملائها، ومتاجر جو وفريش صغيرة جداً بحيث لا توفر للمتسوقين عدداً كبيراً من الخيارات، كما أنها ليست أرخص بكثير من منافسيها.

ولا يزال من الصعب تحديد ما الذي يميز أمازون على وجه التحديد في المتاجر التقليدية. على الإنترنت، تشتهر بأنها رخيصة وسريعة وشاملة، وعلى المتاجر الفعلية أن تتخذ نهجاً مماثلاً.

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