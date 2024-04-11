14 % ارتفاعاً في أسعار الذهب عالمياً منذ بداية العام

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب 14 بالمئة حتى الآن هذا العام بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية والإقبال على الملاذ الآمن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية والطلب المرتفع من الصناديق التي تواكب اتجاهات السوق.

هذا وارتفعت أسعار الذهب الخميس وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة بدفعة من التوتر الجيوسياسي الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلاً 2334.64 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولاراً.

وتسببت بيانات تضخم أعلى من المتوقع وتقرير وظائف يظهر قوة سوق العمل الأسبوع الماضي بشكل يفوق التوقعات أيضاً في إثارة المزيد من التساؤلات حول توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولاراً للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 أمس الأربعاء. وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولاراً، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولاراً.

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