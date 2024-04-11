«فيتش» تخفض تصنيف الصين إلى «سلبي»

المصدر: بكين - وكالات

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، خفض توقعاتها الائتمانية السيادية للصين إلى سلبية، مشيرة إلى زيادة المخاطر التي تهدد المالية العامة للبلاد.

وقالت إن «مراجعة الآفاق المستقبلية تعكس مخاطر متزايدة على توقعات المالية العامة في الصين في وقت تواجه البلاد آفاقاً اقتصادية أكثر غموضاً». وحذرت الوكالة من أن «العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية أدى إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف».

وسارعت بكين إلى وصف القرار بأنه «مؤسف». وقالت، «من النتائج يمكن ملاحظة أن نظام المؤشرات لمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش فشل في أن يعكس بشكل فعال واستباقي جهود بكين لتعزيز النمو الاقتصادي».

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