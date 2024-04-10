ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 3.7% وغموض حول توقيت خفض أسعار الفائدة

المصدر: واشنطن - وكالات

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تسارع التضخم في أمريكا ليفوق تقديرات المحللين، ما يزيد من الغموض والجدل بشأن توقيت خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5% في مارس 2024 من 3.2% في فبراير، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.4%.

وارتفع التضخم الأساسي في الولايات خلال شهر مارس الماضي 0.4% على أساس شهري، مقارنة بمتوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرغ أرائهم عند 0.3%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، وهو نفس مستوى شهر فبراير ولكنه أعلى من التوقعات البالغة 0.3%.

وساهم مؤشر المسكن والبنزين بأكثر من نصف الزيادة الشهرية للمؤشر لجميع البنود.

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