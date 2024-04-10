صعود النفط وسط مخاوف الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها ليومين متتاليين إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 85.47 دولاراً.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1.7 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول وجر مزيد من الدول إلى الصراع.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.03 ملايين برميل، وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي. وكان محللون قد توقعوا ارتفاعا بنحو 2.4 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي بواقع 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 88.55 دولاراً للبرميل في 2024، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 87 دولارا للبرميل.

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