ارتفاع أسعار النفط وسط مخاطر جيوسياسية .. ومورجان ستانلي ترفع التوقعات

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة، وبعد إعلان خطة المكسيك في تقليل الصادرات للسوق العالمية.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.31 % إلى 90.66 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو 0.28 % إلى 86.67 دولاراً.

وقالت شركة النفط الحكومية المكسيكية بيميكس إنها ستخفض صادرات النفط الخام بمقدار 330 ألف برميل يومياً حتى تتمكن من إمداد المصافي المحلية بالمزيد، ما يقلل الإمدادات المتاحة لمشترين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بمقدار الثلث.

وخفضت بيميكس بالفعل صادراتها في أبريل بمقدار 436 ألف برميل يومياً. وقال جون إيفانز المحلل في بي.في.إم «مصير أسعار الفائدة وما إذا كان من الممكن تخفيضها في عام 2024 على المحك، وارتفاع أسعار النفط يجعل الأمر أكثر صعوبة على أي شخص يرى أن التضخم تحت السيطرة».

إلى ذلك، رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من العام الجاري بأربعة دولارات للبرميل إلى 94 دولاراً، مرجعاً ذلك إلى مخاطر جيوسياسية.

وقال البنك في مذكرة إن حقيقة أن «درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت في الآونة الأخيرة تبدو واضحة وغير قابلة للجدل».

وأبقت أوبك+، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وقال مورجان ستانلي إنه في ظل قيود إمدادات أوبك وبعض العوامل الهبوطية للإنتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب، فإنه يتوقع نقصاً في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث.

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