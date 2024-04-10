الدولار بلا اتجاه واضح وسط ترقب لبيانات اقتصادية

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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يكافح الدولار للحفاظ على اتجاه واضح وسط توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور بيانات رئيسة للتضخم اليوم (الأربعاء)، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قلّصت الأسواق رهاناتها على تخفيضات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في المستقبل.

ويحوّم الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود، ما يبقي المتعاملين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل الحكومة.

وأظهرت بيانات مجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 50 % أن يكون الخفض الأول بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، انخفاضاً من 57 % قبل أسبوع.

وأنهى الدولار الأسبوع الماضي على انخفاض مع استيعاب المتعاملين لبيانات اقتصادية متباينة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.01 % إلى 104.15. وقال بعض المحللين إن المخاطر الجيوسياسية قد تزيد الطلب على أصول الملاذ الآمن، ومنها الدولار الأمريكي. وصعد الدولار 0.04 % إلى 151.90 يناً، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في 34 عاماً عند 151.975 يناً الذي سجله الشهر الماضي. وانخفض اليورو 0.1 % إلى 1.083025 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.26290 دولار بانخفاض 0.1 %. وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 0.6049 دولار أمريكي، متجاهلاً مسحاً أجرته مؤسسة بحثية خاصة أظهر ضعف ثقة الشركات في البلاد في الربع الأول.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6604 دولار أمريكي، في حين انخفض اليوان الصيني قليلاً إلى 7.2341 دولار أمريكي، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 7.2364 الذي سجله في الثالث من أبريل، وتراجع 1.8 % منذ بداية العام.

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