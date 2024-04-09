بيع 1.03 مليون سيارة كهربائية في الصين خلال 3 أشهر بزيادة 14.7 %

المصدر: بكين - (رويترز)

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أظهرت بيانات الصناعة أن مبيعات سيارات الركاب الكهربائية في الصين ارتفعت 10.5 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ زادت شركات صناعة السيارات بقيادة بي. واي. دي الشهيرة الخصومات وقدمت أدوات تمويل لتعزيز المبيعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية أنه في الفترة من يناير إلى مارس، بلغ إجمالي المبيعات 1.03 مليون سيارة كهربائية بزيادة 14.7 بالمئة على أساس سنوي وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2023.

وشكلت مركبات الطاقة الجديدة، ومنها الطرازات الكهربائية بالكامل والهجينة، 41.5 بالمئة من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في مارس، والتي قفزت 5.7 بالمئة إلى 1.71 مليون مركبة.

وانضمت السلطات إلى شركات صناعة السيارات في محاولة إقناع المستهلكين بشراء السيارات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الراكد. وتشمل المبادرات مراجعة قروض السيارات لتشجيع تجارة السيارات وإلغاء الحد الأدنى من الدفعات المقدمة التي حددتها الحكومة لشراء السيارات الجديدة.

وخفضت شركة بي. واي. دي في مارس الأسعار المبدئية لتسعة طرازات منها أربعة تحت علامتها التجارية المتميزة دينزا بداية من أربعة بالمئة إلى ما يصل إلى 20.5 بالمئة. وكانت بي. واي. دي فقدت موقعها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية إلى نظيرتها الأمريكية تسلا في الربع الأول.

ورفعت تسلا أسعار الطراز واي في الصين 5000 يوان (691.24 دولاراً) بدءاً من أول أبريل، ولكنها قدمت أيضاً خطة تمويل محدودة المدة بدون فوائد لمشتري الفئة الاعتيادية من طراز موديل 3.

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