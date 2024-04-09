الأسهم الأوروبية تترقب «السياسة النقدية» .. واليابانية ترتفع بدعم شركات الرقائق

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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انخفضت الأسهم الأوروبية الثلاثاء في ظل إحجام المستثمرين عن المشاركة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، بينما حدت مكاسب سهم شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة للطاقة وأسهم شركات التعدين من الخسائر.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات بعدما سجل أقوى أداء له في أكثر من أسبوعين الاثنين.

وابتعد المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية الأربعاء وقرار البنك المركزي الأوروبي الخميس مما قد يحدد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن بين المحركات الرئيسية للسوق، ارتفع سهم بريتش بتروليوم واحداً بالمئة بعدما توقعت الشركة زيادة إنتاجها من النفط والغاز وكذلك الطاقة منخفضة الانبعاثات على أساس فصلي.

ومن القطاعات التي ساهمت في الحد من الخسائر قطاع الموارد الأساسية الذي صعد واحداً بالمئة تقريباً مع تداول أسعار النحاس في شنغهاي عند مستويات قياسية في ظل التفاؤل بشأن بيانات المصانع الإيجابية الصادرة من الاقتصادات الكبرى.

وانخفض سهم أتوس اثنين بالمئة في تعاملات متقلبة بعدما نشرت الشركة الفرنسية المتعثرة المتخصصة في استشارات تكنولوجيا المعلومات تحديثا لخطتها الخاصة بإعادة الهيكلة المالية.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع للجلسة الثانية بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق وتحسن المعنويات على خلفية تراجع الين.

وصعد نيكاي 1.08 بالمئة ليغلق عند 39773.13 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 بالمئة ليغلق عند 2754.69 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تشيباجين لإدارة الأصول «لم تجد السوق محفزات كبيرة اليوم لكن المعنويات ارتفعت بفعل صعود المؤشر الاثنين بعد انخفاضاته الحادة يوم الجمعة».

وقفز نيكاي 0.9 بالمئة الاثنين بعد أن هبط 1.96 بالمئة في أكبر تراجع يومي له خلال شهر تقريبا يوم الجمعة.

وأضاف موريتا «تلقت السوق دعماً أيضاً من ضعف الين».

وتراجع الين 0.03 بالمئة مقابل الدولار إلى 151.86 يناً للدولار.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات لا تستبعد أي خيارات في التعامل مع التحركات غير المنضبطة للين، مكرراً تحذيره من أن طوكيو مستعدة للتحرك ضد الانخفاضات الحادة التي شهدتها العملة في الفترة الماضية.

ويؤدي ضعف الين إلى رفع قيمة الأرباح التي تحققها الشركات في الخارج عندما تعيد تحويلها إلى اليابان.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ قفز سهم طوكيو إلكترون 3.53 بالمئة وصعد سهم أدفانتست 1.06 بالمئة. وكسب سهم ليزرتك 3.43 بالمئة.

وارتفع سهم شين-إتسو كيميكال 4.44 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة المصنعة لرقائق السيليكون تخطط لإنفاق حوالي 83 مليار ين (546 مليون دولار) لبناء مصنع لمواد الرقائق الدقيقة في اليابان بحلول عام 2026، فيما سيكون أول منشأة تصنيع محلية لها منذ 56 عاماً.

وذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت الثلاثاء أن شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة لوارن بافيت، والتي تمتلك حصصاً في شركات تجارية يابانية، كلفت بنك أوف أمريكا وبنك ميزوهو بقيادة عملية بيع سندات مقومة بالين.

وربح سهم ميتسوبيشي كورب 3.09 بالمئة وارتفع سهم ميتسوي اند كو 3.34 بالمئة. وصعد سهم إتوتشو 1.36 بالمئة.

ومن بين أسهم 225 شركة على المؤشر نيكاي، ارتفع 166 سهماً وانخفض 57 سهماً، فيما استقر سهمان.

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