فى ذكرى تأسيسها الـ 60.. "أونكتاد" تغير اسمها إلى «الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»

المصدر: جنيف - وام

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أعلنت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف بمنظمة (أونكتاد) والمختصة بقضايا التجارة والتنمية بالبلدان النامية تغيير اسم المنظمة ليصبح (الأمم المتحدة للتجارة والتنمية).

واعتبرت غرينسبان فى مؤتمر صحفى عقد في جنيف بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة الستين أن الخطوة تؤكد التزام المنظمة التابعة للأمم المتحدة بتحقيق أكبر تأثير من خلال هوية مرئية جديدة أكثر وضوحاً عبر إظهار قيمها ودعم صوتها على المستوى العالمي نيابة عن البلدان النامية.

وأشارت إلى أن تغيير اسم المنظمة التي تعمل في عالم يشهد توترات جيوسياسية وتغيرات مناخية وتحديات تداعيات أزمة وباء كوفيد يأتي في وقت تعزز المنظمة فيه قدرتها على التحليل السريع للتحديات الجديدة ودعم الجهود المبذولة في الدول النامية واصفة التغيير بأنه لحظة محورية كأول مراجعة شاملة على الإطلاق لبصمة المنظمة على المستوى العالمي وتأكيد لاستعدادها للاستجابة للتعقيدات الجديدة للاقتصاد العالمي من أجل ضمان أن تكون التنمية في صميم القرارات الاقتصادية العالمية وأن تكون صوتاً مسموعاً للبلدان النامية.

وأعلنت غرينسبان أن أونكتاد وبمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها ستنظم في شهر يونيو المقبل في جنيف منتدى القادة العالميين تحت شعار (رسم مسار إنمائي جديد في عالم متغير) وذلك بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وبعض كبار الاقتصاديين في العالم.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة إن المنتدى يهدف إلى تأكيد النهج المتكامل الذي تتبعه المنظمة في التجارة والتنمية بما يشمل من تمويل وتكنولوجيا واستثمار وتنمية مستدامة مع التركيز بشكل خاص على احتياجات البلدان النامية وعملها في أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية وأكدت أن المنتدى سيكون مناسبة مهمة لاستكشاف الأساليب المبتكرة والحلول الرائدة مع كبار صانعي السياسات في العالم.

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