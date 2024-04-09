الذهب يرتفع 8 دولارات في يوم

المصدر: لندن - وام

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ارتفعت أسعار الذهب، خلال تداولات أمس، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية. وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 8.35 دولارات ليصل إلى 2338.32 دولاراً للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.52% أو ما يعادل 12.1 دولاراً لتصل إلى 2357.4 دولاراً للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 1.54% إلى 27.93 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.62% إلى 946.2 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1019.53 دولاراً.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق، لدرجة أننا نرى قليلاً من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي. وأضاف إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.

وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.

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