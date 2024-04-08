5 تريليونات دولار الحجم المتوقع لسوق العملات الافتراضية 2024

المصدر: نيويورك - وكالات

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توقع براد جارلينجهاوس، المدير التنفيذي للشركة الناشئة في صناعة البلوكتشين «ريبل» تضاعف القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة هذا العام، بدعم من أول صندوق أمريكي متداول لعملة «بيتكوين» بالأسعار الفورية، وعمليات التنصيف، قائلاً إن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة قد تصل إلى 5 تريليونات دولار هذا العام.

وأضاف جارلينجهاوس أنه من السهل أن تتضاعف القيمة السوقية الإجمالية لصناعة العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام، لأنها تتأثر بكل هذه العوامل الكلية.

وأشار إلى عامل آخر من شأنه دفع سوق العملات المشفرة إلى مستويات عالية للغاية وهو إمكانية وجود زخم تنظيمي إيجابي في الولايات المتحدة، وذلك نظراً لأن 2024 هو عام الانتخابات، ويرى المتفائلون في الصناعة أن الإدارة الأمريكية المقبلة ستكون أكثر استيعاباً للقطاع.

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