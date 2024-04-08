8 دولارات مكاسب الذهب في المعاملات الفورية

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 8.35 دولار ليصل إلى 2338.32 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.52% أو ما يعادل 12.1 دولار لتصل إلى 2357.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 1.54% إلى 27.93 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.62% إلى 946.2 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1019.53 دولار.

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