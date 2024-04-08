3.246 تريليونات دولار احتياطيات الصين من النقد الأجنبي

المصدر: بكين - (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في مارس حتى في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وزادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم- بمقدار 19.8 مليار دولار لتصل إلى 3.246 تريليونات دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.226 تريليونات دولار في فبراير. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن تبلع الاحتياطيات 3.21 تريليونات دولار في مارس.

وهبط اليوان 0.47 % مقابل الدولار في مارس ، بينما ارتفع الدولار 0.31 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي.

وصارت الصين تمتلك 72.74 مليون أوقية (أونصة) من الذهب في نهاية مارس، ارتفاعاً من 72.58 مليون أوقية في نهاية فبراير.

وزادت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 161.07 مليار دولار في نهاية مارس من 148.64 مليار دولار في نهاية فبراير.

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