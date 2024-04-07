119 مليون رحلة سياحية في الصين خلال عطلة «كنس المقابر»

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن الصين شهدت نحو 119 مليون رحلة سياحية محلية خلال عطلة عيد تشينج مينج، المعروف بعيد «كنس المقابر»، التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت السبت، لتسجل زيادة بنسبة 11.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبلغت عائدات السياحة المحلية خلال تلك الفترة ما مجموعه 53.95 مليار يوان (نحو 7.6 مليارات دولار)، بزيادة 12.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويعد عيد تشينج مينج، أو عيد «كنس المقابر»، مناسبة مهمة لدى الصينيين لتكريم أسلافهم، حيث يقضي الكثير من المواطنين أيضاً العطلة التي تستمر ثلاثة أيام في رحلات السفر الترفيهية.

وأصبحت القيادة الذاتية وركوب الدراجات والارتحال، من وسائل السفر الشائعة خلال العطلة في العام الجاري، مع تفضيل الرحلات القصيرة والمحلية.

وشهدت الصين 1.04 مليون رحلة سياحية داخلية و992 ألف رحلة سياحية خارجية خلال تلك العطلة، وهو ما يقترب من عدد الرحلات التي تمت خلال نفس الفترة من عام 2019.

وكانت اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية وجهات سياحية محببة للسفر إلى الخارج.

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