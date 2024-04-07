7 ملايين شركة أمريكية تعتمد على «تيك توك» بنهاية 2023

المصدر: نيويورك - (د ب ا)

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في الوقت الذي يدرس فيه أعضاء الكونجرس الأمريكي إمكانية حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في الولايات المتحدة أعلنت شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق أنها حققت إيرادات بلغت 14.7 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة خلال العام 2023، إلى جانب دعم أنشطة اقتصادية أخرى بقيمة 24.2 مليار دولار من خلال استخدام الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك.

وأضافت الشركة الصينية إن أكثر من 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد على تيك توك، وإن أنشطة هذه الشركات على المنصة تدعم حوالي 224 ألف وظيفة. ومن هذه الوظائف 98 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على تيك توك، مشيرة إلى أن الولايات التي ستتأثر بحظر المنصة هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وألينوي.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أرقام بايت دانس اعتمدت على الدراسة التي أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية. وقاست الدراسة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة على تيك توك إلى جانب الإنفاق الإعلاني، إلى جانب الاستفادة من بيانات التعداد وغيرها من المقاييس للوصول إلى هذه النتائج.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي وافق في الشهر الماضي على مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر استخدام تيك توك في الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس جو بايدن إنه سيصدق عليه ليصبح ساري المفعول إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويقول المسؤولون والسياسيون الأمريكيون إن تطبيق تيك توك الصيني الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأمريكيين يمكن أن يمثل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب احتمال حصول الحكومة الصينية على البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين للتطبيق وهو ما تنفيه بشدة السلطات الأمريكية وشركة بايت دانس.

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