السلبية تحكم قبضتها على مؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - وكالات

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سيطرت حالة من السلبية على مؤشرات الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، وتكبدت الأسهم الأمريكية خسائر وتراجعت مؤشرات الأوروبية لتنهي 4 أسابيع من المكاسب، وسجلت بورصة طوكيو أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2022.

وارتفع مؤشر داو جونز الأمريكي 0.8 %، أو 307 نقاط عند الإغلاق، إلى 38904 نقاط لكنه تكبد خسائر أسبوعية وارتفع ستاندرد آند بورز 1.1 %، أو 57 نقطة، إلى 5204 نقاط لكنه تكبد خسائر أسبوعية 0.95 %. وارتفع مؤشر ناسداك 1.25% أو 199 نقطة إلى 16248 نقطة لكنه سجل 0.8 % خسائر أسبوعية.

وفي أوروبا انخفض مؤشر «ستوكس يوروب» 0.85 % إلى 506.5 نقطة، لينهي المؤشر مكاسب أسبوعية امتدت 4 أسابيع عقب تراجعه منذ بداية الأسبوع 1.2%.

وانخفض كاك 40 الفرنسي 1.1 % عند 8061 نقطة، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.8 % إلى 7911 نقطة، وداكس الألماني 1.25 % إلى 18175 نقطة.

وفي اليابان أغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 1.95 % عند 38992 نقطة، ليتراجع 3.4 % في أسبوع مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2022.

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