11 % تراجع أرباح «إل جي» الفصلية بضغط التكاليف

المصدر: سيئول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأرباح التشغيلية لـ «إل جي إلكترونيكس» الكورية الجنوبية الفصلية 11 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بسبب ارتفاع التكاليف واحتدام المنافسة. وبلغت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأول 1.33 تريليون وون (984.9 مليون دولار).

وجاء تراجع الأرباح على الرغم من تحسّن المبيعات 3.3 % على أساس سنوي إلى 21.09 تريليون وون، وهو أعلى مستوى في نتائج الشركة خلال الربع الأول.

وأرجعت «إل جي إلكترونيكس» انخفاض الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول، إلى ارتفاع تكاليف المواد وزيادة المنافسة في السوق، لكنها تجاوزت تريليون وون للعام الخامس على التوالي منذ الربع الأول من 2020. وقالت «إل جي» إنها أدخلت أساليب عمل جديدة، مثل الاشتراكات، ووسعت نماذج الأعمال التجارية كأحد محركات النمو الرئيسة في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز