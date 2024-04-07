الملاذات الآمنة تعزز مكاسب الذهب 5 % خلال أسبوع

المصدر: لندن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار الذهب مكاسبها للأسبوع الثاني على التوالي، وتألق المعدن الأصفر مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة محققاً مكاسب أسبوعية تلامس 5 %.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال التعاملات أول من أمس، لتنهي العقود الأكثر نشاطاً، عند مستوى قياسي للمرة الرابعة هذا الشهر.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو -العقد 1.6 % أو 36.9 دولاراً عند 2345.4 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.8 %.

وارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.15 إلى 104.27 نقاط أول من أمس. وقالت إيلين زنتنر كبيرة اقتصاديي الولايات المتحدة لدى «مورجان ستانلي» في مقابلة مع «تلفزيون بلومبرج» إن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو.

وبحسب يورج كينر، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «سويس آسيا كابيتال»، فإن العوامل الجيوسياسية والهيكلية تدعم الذهب في طريقه للوصول إلى 2600 دولار للأوقية خلال عام، وأشار إلى تغيير هياكل التجارة الدولية كأسباب لتوجهه الصعودي، مضيفاً أن الحكومات «تطبع النقود كما لو أنه لن يكون هناك غد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز