توترات جيوسياسية تصعد بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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واصلت أسعار النفط الارتفاع أمس، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تناقص الإمدادات، والتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسّن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتاً أو 0.5 % إلى 91.14 دولاراً خلال التعاملات، كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4 % إلى 86.96 دولاراً . وسجل الخامان القياسيان عند التسوية أول من أمس أعلى المستويات منذ أكتوبرالماضي.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب تتجاوز 4 % خلال الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني. وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي، الخميس، إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيّرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15 % من الطاقة الإنتاجية الروسية.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بتحالف «أوبك+»، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير، وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

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