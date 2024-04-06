الذهب يلامس 2350 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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حققت أسعار الذهب مكاسب، للأسبوع الثالث، أمس، بدعم من تدفقات قوية على الاستثمار في الملاذات الآمنة واحتمالات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2291.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2305.04 دولارات أول من أمس.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.6% أو 36.9 دولار عند 2345.4 دولار بعد أن لامست 2350 دولارًا لترتفع منذ بداية الأسبوع 4.8%.

وزاد المعدن الأصفر 2.6 % منذ بداية الأسبوع، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2310.40 دولارات.

وأكد رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن المجلس لديه الوقت لإجراء المزيد من المداولات بشأن أول خفض للفائدة، وذلك بالنظر لقوة الاقتصاد وقراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مرتفعة.

وتتوقع المتعاملون حالياً فرصة بنحو 65 % لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، وفقاً لخدمة «فيد ووتش» من «سي.إم.إي».

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 26.66 دولاراً، بعدما ارتفعت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى منذ يونيو 2021. وهبط البلاتين 0.2 % إلى 924.10 دولاراً. ويتجه المعدنان لتسجيل مكاسب أسبوعية. ونزل البلاديوم 1.3 % إلى 1008.01 دولارات.

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