أسعار الغذاء ترتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات

المصدر: باريس - رويترز

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ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» لأسعار الغذاء العالمية في مارس من أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة، أمس، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس، ارتفاعاً من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية عالمياً بشدة من ذروة بلغتها في مارس 2022. وذكرت المنظمة أن أحدث قراءة شهرية للمؤشر انخفضت 7.7 %على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس بنحو 8.0 % على أساس شهري، وصعد مؤشر منتجات الألبان للشهر السادس بنحو 2.9 %، مدفوعاً بأسعار الجبن والزبد، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار الدواجن ولحوم البقر. وانخفض مؤشر فاو للحبوب 2.6 %على أساس شهري، كما هبط مؤشر السكر 5.4 %.

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