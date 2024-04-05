أسهم أوروبا ترتفع وقطاعات الصناعات الدورية تتصدر المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مرتفعة بقيادة قطاعات الصناعات الدورية مثل قطاعي المعادن وتصنيع السيارات، وذلك وسط ارتفاع معنويات المستثمرين بسبب مؤشرات على تعافي اقتصاد منطقة اليورو، بالإضافة إلى كون التضخم تحت السيطرة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.2 % مدفوعاً بزيادة 1.7 % في أسهم قطاع الموارد الأساسية في ظل تسجيل أسعار النحاس أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 شهراً.

وصعد قطاعا تصنيع السيارات والبنوك أكثر من 1 % لكل منهما.

وأظهر مسح أن نشاط منطقة اليورو نما في الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو 2023، لكن التعافي لم يكن مساوياً لارتفاع أكبر من المتوقع في نشاط قطاع الخدمات المهيمن في التكتل، ما عوض انخفاضاً أكبر في نشاط قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت واحداً بالمئة في فبراير على أساس شهري، لتتراجع بنسبة أكبر من تقديرات خبراء اقتصاديين توقعوا انخفاضها 0.7 % . ويأتي هذا عقب قراءة تضخم أسعار المستهلكين الأقل من المتوقع في مارس .

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يومي السادس والسابع من مارس أن البنك تملؤه الثقة بأن التضخم في طريقه لتسجيل نسبة 2 % التي يستهدفها البنك وأن فرص خفض تكاليف الاقتراض من المستويات المرتفعة القياسية تتزايد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز