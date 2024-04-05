ارتفاع العملات الرقمية رغم تصريحات رئيس «الاحتياطي الأمريكي»

المصدر: واشنطن - د ب أ

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واصلت العملات الرقمية مكاسبها خلال تعاملات، أمس، رغم تزايد الغموض بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وألمح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول، أول من أمس، إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.

وقال باول، إن أرقام التضخم الأخيرة لم «تغير فعلياً» الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات. وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة «في لحظة ما من العام الحالي».

وبشكل عام، ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية أمس إلى 2.52 تريليون دولار مقابل 2.49 تريليون دولار أمس، في حين تراجع إجمالي حجم تعاملات العملات خلال 24 ساعة 19 % إلى 90 مليار دولار.وجرى تداول البتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، بسعر 67425.4 دولاراً للوحدة الواحدة بارتفاع 2.4% عن سعر أول من أمس. في المقابل سجلت العملة خسارة أسبوعية 1.8 %.

وجرى تداول العملة الرقمية إيثريوم بسعر 3372.16 دولاراً للواحدة بارتفاع 1.8 %، في حين ارتفع سعر العملة «بي.إن.بي» 6.5 % والعملة سولانا 0.8 %.أما العملتان رقم 7 و9 عالمياً وهما إكس.آر.بي ودوجكوين فارتفعتا بأكثر من 3 % خلال التعاملات وارتفع سعر العملة رقم 9 كاردانو 1.3 % والعملة رقم 10 عالمياً أفالانش 2.3 %.

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