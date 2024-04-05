رقم قياسي جديد للذهب مع تجاوز الأونصة 2300 دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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حطم الذهب رقماً قياسياً جديداً، أمس، مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار للمرة الأولى مدفوعاً باحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي الخميس وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولاراً.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز «ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالمياً مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب.. ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محلياً». وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس اليوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولاراً فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولاراً.

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