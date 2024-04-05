ملياردير يتوقع تبني مزيد من الشركات العمل 4 أيام أسبوعياً

المصدر: نيويورك - د ب أ

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توقع الملياردير الأمريكي ستيف كوهين اتجاه المزيد من الشركات لنظام العمل 4 أيام أسبوعياً فقط، وهو أحد الأسباب التي جعلته يستثمر في مشروعات ملاعب الغولف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كوهين مؤسس شركة «بوينت 72 أسيت مانجمنت» لإدارة الأصول ومالك شركة «نيويورك ميتس» قوله في أول مقابلة له مع قناة سي. إن. بي. سي التلفزيونية الأمريكية «اعتقادي هو نظام العمل أربعة أيام أسبوعياً قادم.. وهذا يناسب توفير المزيد من الترفيه للموظفين».

وأضاف كوهين لاعب الغولف المتحمس أن هناك عوامل عديدة تدفع العالم لتقليل عدد أيام العمل الأسبوعية ومنها تقدم الذكاء الاصطناعي وسماح المزيد من الشركات بنظام العمل الهجين، أي من المكاتب والمنازل، وهو ما يجعل الكثيرين لا يعملون أيام الجمع فتكون العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت والأحد.

يذكر أن كوهين جزء من اتحاد شركات (كونسرتيوم) وافق مؤخراً على استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في كيان تسيطر عليه شركة بي. جي. أيه تور.

وهذه الصفقة التي تضم عدداً كبيراً من المستثمرين ومنهم الصفقة، الملياردير مارك لاسري ومالك ميلووكي برويرز مارك أتاناسيو، بصدد تأسيس كيان تجاري جديد يمنح بعض اللاعبين حصة في الأسهم. يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات مستمرة للمشاركة في هذا المشروع بحسب مصادر مطلعة.

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