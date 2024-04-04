الأسهم الأوروبية ترتفع.. ونيكاي يتنفس من جديد بانتهاء موجة جني أرباح

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم ومحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، في حين قفزت أسهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية بعد موافقة الهيئة التنظيمية الأمريكية على دواء لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

ومن المرجح أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين 8.6 بالمئة، دون تغيير عن يناير، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأمريكي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو جروب 7.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.

اليابان

أنهى المؤشر نيكاي جلسة الخميس على ارتفاع مع شراء المستثمرين لأسهم بعد موجة بيع قوية لجني الأرباح هذا الأسبوع بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وارتفع نيكاي 0.81 بالمئة عند الإغلاق مسجلاً 39773.14 نقطة بعد أن ارتفع خلال الجلسة بما وصل إلى اثنين بالمئة متخطياً 40 ألف نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على صعود نسبته 0.94 بالمئة مسجلاً 2732.00 نقطة.

وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 17.55 بالمئة ليصل لحد الارتفاع اليومي بعد أن رفعت مورجان ستانلي للأوراق المالية التوصية للسهم.

وارتفع سهم فانوك المصنعة للروبوتات 3.16 بالمئة، ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.07 بالمئة.

وخلال تراجعه في الجلسة السابقة، سجل نيكاي هبوطاً نسبته 4.6 بالمئة عن مستوى ارتفاع قياسي سجله في 22 مارس.

وزاد سهم كاو 5.14 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستثمار أواسيس مانجمنت ومقرها هونغ كونغ إنها ستبدأ حملة لإعادة تشكيل العلامة التجارية لشركة مستحضرات التجميل وستطور التسويق لمنتجاتها.

وارتفع سهم إيتوشو للجلسة الثانية وصعد 0.68 بالمئة بعد أن قالت شركة التجارة، أمس الأربعاء، إنها تستهدف تعزيز الأرباح لتصل لمستوى قياسي يبلغ 880 مليار ين ارتفاعاً من تقديرات بلغت 800 مليار ين في السنة المالية التي انتهت. وشهد سهم الشركة ارتفاعاً نسبته 6.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

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