تسلا تعتزم طرح أول مجموعة من سايبر بيست للبيع في مزاد

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا طرح أول مجموعة سياراتها من طراز سايبر بيست للبيع في مزاد عام، لتعطي جمهور عملائها فرصة لتجنب الانتظار شهوراً حتى يحصلوا على أعلى فئة في عائلة الشاحنة الكهربائية سايبر تراك التي قدمتها تسلا أواخر العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن منصة سوذبيز موتور سبورت للمزادات التي تم إطلاقها في العام الماضي ستعرض السيارة للبيع دون حد أدنى للسعر المقبول وهو ما يعني إمكانية بيعها بأي سعر ينتهي إليه المزاد الذي سيقام عبر الإنترنت، وينتهي يوم 9 أبريل الحالي.

تدير منصة موتور سبورت شركة مملوكة لكل من سوزبي ودوبونت ريجستري جروب المتخصصة في بيع خدمات التأمين وإنتاج الفاعليات الخاصة بالسيارات، وشركات أخرى.

ويتوقع منظمو المزاد وصول السعر بسهولة إلى أكثر من السعر المقترح على موقع تسلا والبالغ 99.990 دولاراً.

من ناحيته قال كولين كاش رئيس منصة سوذبيز موتور سبورت «كما نعرف جميعاً فعدم حجز مسبق يعني أن كل شيء وارد في المزاد». وسيبدأ المزاد بسعر 75 ألف دولار.

وتبلغ قوة محركات سايبر بيست 845 حصاناً وهو ما يزيد بشدة على قوة سايبر تراك المطروحة في الأسواق حالياً وتبلغ 600 حصان فقط. في الوقت نفسه يقل مدى سايبر بيست عن مدى سايبر تراك بنحو 20 ميلاً. كما يزيد سعرها عن سعر سايبر تراك البالغ 79990 دولاراً.

وتحتاج سايبر بيست إلى 6ر2 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، في حين أن معدل تسارع الشاحنة الخفيفة سايبر تراك القياسية 1ر4 ثانية للوصول إلى 60 ميلاً في الساعة. كما تصل السرعة القصوى للسيارة سايبر بيست 130 ميلاً للساعة، مقابل 112 ميلاً للساعة للشاحنة الخفيفة سايبر تراك ذات الجر الأمامي.

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