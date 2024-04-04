الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية بتجاوزه 2300 دولار للأونصة

المصدر: أ ف ب

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حطم الذهب رقماً قياسياً جديداً اليوم "الخميس" مع تجاوز سعر الأونصة 2300 دولار للمرة مدفوعاً باحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وسجل المعدن الثمين أرقاما قياسية عدة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت يلمح الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي" إلى أنه على وشك البدء في تليين السياسات النقدية، ما يجعله أكثر جذبا للمستثمرين.

وساهمت شعبية الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات في ارتفاع سعره، في وقت يشعر المتداولون بالقلق من أزمة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

ولامس سعر أونصة الذهب الخميس 2304,96 دولارات، بحسب بلومبرغ نيوز، عقب إعلان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح خفض نسب الفائدة "في مرحلة ما هذا العام".

وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام الوظائف الأمريكية المتوقع نشرها نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن تمنح البيانات الضعيفة البنك المركزي مجالًا لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.



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