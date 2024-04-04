«أوبك+» تبقي على سياسة الإنتاج

المصدر: (لندن - رويترز)

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كشفت ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك+» أن اجتماع كبار وزراء التحالف أمس أبقى سياسة إنتاج النفط دون تغيير وذلك بالتزامن مع صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. وعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء، اجتماعاً عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط. وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 89 دولاراً للبرميل أمس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر. واتفق أعضاء «أوبك+»، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لدعم السوق. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلاً من الصادرات في الربع الثاني.

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