«أمازون» تشطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم» شطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية، وتشمل العاملين في المبيعات والتسويق، وفريق تطوير التقنيات المستخدمة في المتاجر الحقيقية.

وقال متحدث باسم قطاع الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز» في بيان: حددنا مجالات قليلة مستهدفة في المؤسسة، نحتاج إلى تبسيط هيكلها لكي نواصل تركيز جهودنا على مجالاتنا الاستراتيجية التي نعتقد أننا سنحقق فيها أقصى تأثير، مضيفاً أن الشركة ستحاول إيجاد وظائف جديدة للمتضررين من خطة شطب الوظائف.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى تباطؤ وتيرة نمو مبيعات أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) أكبر شركة لخدمات الحوسبة السحابية وتأجير مساحات تخزين البيانات إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي بسبب تخفيضات الإنفاق في الشركات العميلة وتأجيل مشروعات تحديث التكنولوجيا.

تأتي موجات تسريح العمال الأخيرة بعد حوالي عام من تنفيذ أيه.دبليو.إس أكبر جولة لشطب الوظائف على الإطلاق في إطار خطة لخفض النفقات شهدت الاستغناء عن حوالي 27 ألف وظيفة في مجموعة امازون بعد موجة التوظيف القوية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت ازدهاراً استثنائياً لشركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. واستمرت عمليات شطب الوظائف بعد ذلك وشملت قطاع المساعد الشخصي الرقمي أليكسا وقطاعات الإنتاج الفني برايم فيديو والموسيقى ومبادرات الرعاية الصحية. كما تم شطب عدد من الوظائف في شركة تويتش للبث المباشر التابعة لأمازون.

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