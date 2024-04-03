معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 68,5 % في مارس

المصدر: إسطنبول - وكالات

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أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5 بالمئة في مارس، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعاً من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية».

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلون في مجموعة أبحاث التضخم، أن معدل التضخم بلغ 124,63% خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68% خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصاً التعليم (+140,1%) والصحة (+80,25%) والنقل (+79,9%) والمنتجات الغذائية (+70,4%).

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