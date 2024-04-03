«بيتكوين» تتراجع إلى 65 ألف دولار

المصدر: (نيويورك - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت عملة «بيتكوين»، وسط تباطؤ الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية المخصصة، وتراجع الرهانات على سياسة نقدية أكثر مرونة للاحتياطي الفيدرالي. وانخفضت العملة الرقمية بنسبة تصل إلى 6.22%، وانخفضت لفترة وجيزة إلى 65193.85 دولاراً، للمرة الأولى منذ 24 مارس.

ويفقد الارتفاع الحاد للعملات المشفرة هذا العام زخمه، حيث إن ضغوط الأسعار المستمرة في الولايات المتحدة تدفع المستثمرين إلى الحد من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، ما يعزز عوائد سندات الخزانة والدولار. وهذه خلفية أكثر صعوبة بالنسبة لزوايا المضاربة في الأسواق العالمية، مثل قطاع الأصول الرقمية.

وانخفضت عملة «بيتكوين» بنحو 10 % منذ أن بلغت ذروتها عند 73798 دولاراً في منتصف مارس. وتراجع تدفق التدفقات اليومية إلى صناديق الاستثمار المتداولة لـ«البيتكوين» الفورية في الولايات المتحدة، ما أثر على أكبر الأصول الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز