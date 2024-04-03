تراجع عدد وظائف المديرين في لندن

المصدر: (لندن - د ب أ)

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أظهرت بيانات اقتصادية أن الشركات العاملة في بريطانيا نقلت المزيد من وظائف المديرين التقليدية إلى خارج العاصمة لندن، بعد أن أدى ارتفاع تكاليف المعيشة في المدينة إلى جعل تكلفة توظيف المديرين في أماكن أخرى ببريطانيا أقل تكلفة.

وبحسب بيانات شركة تحليل البيانات «فاكانسي سوفت» التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن قوائم الوظائف الخالية أظهرت تراجع نسبة الوظائف في مجالات الإدارة التنفيذية والموارد البشرية والتسويق الموجودة في لندن إلى 41 % من إجمالي عدد الوظائف الخالية في بريطانيا، وكانت النسبة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 حوالي 50 % من هذه الوظائف. وزاد عدد إعلانات الوظائف بنظام العمل عن بعد إلى الضعف، في حين هناك مؤشرات على ارتفاع أعداد وظائف الإدارة في شمال إنجلترا ووسطها.

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