«أوبن إيه.آي» الأمريكية تفتح مكتباً في طوكيو

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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قال مصدر مطلع إن شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن إيه.آي تعتزم فتح مكتب لها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الشهر الحالي، في إطار مساعي الشركة للتوسع عالمياً.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن مكتب اليابان سيكون الأول للشركة الأمريكية في آسيا، وسيكون هو الثالث للشركة خارج الولايات المتحدة بعد مكتبي لندن ودبي.

يذكر أن «أوبن إيه.آي» حققت شهرة كبيرة عندما كشفت عن منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي في نوفمبر 2022. وفي أوائل العام الماضي اشترت مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت حصة مسيطرة شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي مقابل 10 مليارات دولار.

وفي أبريل الماضي قال سام ألتمان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه.آي» إن شركته تدرس فتح مكتب لها في اليابان. كما تعتزم الشركة زيادة خدماتها باللغة اليابانية والعمل مع الحكومة اليابانية لتقليل مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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