تغريم «3 إم» 12.5 مليار دولار بخلاف ضرائب 13 عاماً

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

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أعلنت مجموعة «ثري ام» (3M) الأمريكية تصديق أحد القضاة الاتفاقية المبرمة في يونيو من سنة 2023 لإنهاء إجراءات بدأتها شبكات عامة عدة لتوزيع مياه الشرب بسبب التلوث بالفاعلات بالسطح الفلورية PFAs، وهي مكونات كيميائية مستخدمة خصوصاً في التعبئة والتغليف والطلاءات المقاومة للماء.

وينص هذا الاتفاق على أن تدفع المجموعة ما يصل إلى 12,5 مليار دولار من دون احتساب الضرائب على مدى أكثر من ثلاثة عشر عاماً، مع آجال استحقاق سنوية تبدأ من 2,9 مليار في سنة 2024، ثم بواقع 200 مليون في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة (2034 و2035 و2036)، بحسب بيان لشركة 3M.

ويُفترض استخدام الأموال لتمويل تقنيات معالجة المياه إذ ثبت تلوّثها بمواد PFAs، الملقبة بـ«الملوثات الدائمة»، في الماضي أو في المستقبل، ويجب استخدامها أيضاً لدفع تكاليف التحليلات المستقبلية. وبعد الإعلان عن الصفقة في 22 يونيو من سنة 2023، كانت ثمة حاجة إلى الحصول على موافقة قاضٍ على إبرامها نهائياً. وقالت المجموعة إن ذلك حصل الجمعة من محكمة فدرالية في تشارلستون (كارولينا الجنوبية). ومن المتوقع أن تبدأ الدفعات الأولى في الربع الثالث من سنة 2024، إذا لم يُقدّم أي استئناف ضد التصديق النهائي. وخصصت المجموعة 10,3 مليارات دولار من دون احتساب الضرائب لهذه القضية منذ سنة 2023. وأعلنت شركة 3M في سنة 2000 أنها ستتخلص تدريجياً من الفاعلات بالسطح الفلورية.

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