«نيكاي» الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء عام مالي جديد

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين، أمس، وانخفض عن مستوى 40 ألف نقطة مع اتجاه المتعاملين لبيع الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي الجديد للبلاد. وهبط مؤشر نيكاي 1.4 % إلى 39803.09 نقاط، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 18 مارس، بعدما فتح مرتفعاً 0.7 %، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.71 % إلى 2721.22 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقطاع بحوث الاستثمار في شركة أيوايكوزمو سيكيوريتيز «عادة ما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي».

وارتفع المؤشر نيكاي 19 % في سنة 2024 وتخطى مستوى 40 ألف نقطة ليصل إلى مستويات قياسية في مارس، بعد ارتفاع مطرد بلغ 54 % منذ أوائل سنة 2023.

وأظهر مسح أجراه بنك اليابان (المركزي) أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاماً في الربع الأول بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار.

وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 % في العام المالي الذي يستمر حتى مارس من سنة 2025، بعد زيادة متوقعة بنحو 11.5 % في العام المالي الماضي.

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